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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСТАНОВИЛО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНАХ И ЦЕНООБРАЗОВАНИИ БЕЛОРУССКИМ ЭКСПОРТЕРОМ СЫРОВ
12:55 10.05.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании при реализации отечественной продукции на экспорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам проведенных в феврале 2023 года контрольно-аналитических мероприятий установлено, что ООО «Донпродукт» (Минск) осуществлена реализация в Узбекистан сыра отечественного производства по цене, ниже предельной минимальной цены, установленной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Экономическим судом города Минска вынесено постановление о наложении административного взыскания на юридическое лицо в виде штрафа в двухкратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации сыра по заниженной цене, и расчетной величиной выручки от реализации товара по цене, установленной в соответствии с законодательством, что составило более 26 тыс. рублей, к административной ответственности также привлечено должностное лицо общества, на которое наложен штраф в размере 3 базовых величин (111 рублей).
Постановления суда вступили в законную силу.
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