Страховые организации республики за январь-март 2023 года собрали 541,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-март увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,5%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2023 года страховые взносы составили 394,9 млн рублей, что на 55,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2023 года – 146,3 млн рублей, что на 9,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 73,0% (за январь-март 2022 года – 71,2%).

За январь-март 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 332,2 млн рублей, что на 58,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2023 года составил 61,4% (за январь-март 2022 года – 57,4%).