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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 МЕСЯЦА УСТАНОВИЛИ ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ У 94 ГРАЖДАН
12:41 10.05.2023
За 3 месяца текущего года физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 631,2 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении 237 граждан инспекциями области проведено 166 камеральных проверок соответствия расходов доходам.
В ходе проведенных проверок у 94 граждан были установлены превышения расходов над доходами, в том числе 10 гражданам, не имеющим места работы, предъявлено к оплате 39,9 тыс. рублей.
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