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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ НОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
12:16 10.05.2023
В Беларуси предлагаются новые стимулы для создания импортозамещающих производств. Об этом заявила начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Ирина Каленчак в ходе панельной дискуссии «Государственная политика и регулирование в области импортозамещения: изменения в законодательстве и открывающиеся перспективы» форума «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности».
Ирина Каленчак напомнила об основных новациях проекта закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь», который, как ожидается, в ближайшее время будет внесен в Палату Представителей Национального собрания.
«Документ ориентирован на поддержку как больших, так и малых коммерческих инвестиционных проектов посредством внедрения новых инструментов и стимулов.
При реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, стратегически важных для страны, предусматривается заключение инвестдоговора с расширенным пакетом льгот, в том числе, стабилизационная оговорка.
Прописана и господдержка инвестору, но без заключения инвестиционного договора – упрощенный порядок взаимодействия государства и частного бизнеса. Этот инструмент рассчитан, в первую очередь, для стимулирования инвестиционной активности «местных» субъектов хозяйствования.
Есть в законопроекте и механизм, который предусматривает возможность закупки государством части импортозамещающей продукции. Это новый стимул для увеличения степени локализации в производстве и создания новых импортозамещающих производств», – отметила Ирина Каленчак, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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