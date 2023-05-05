В Беларуси предлагаются новые стимулы для создания импортозамещающих производств. Об этом заявила начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Ирина Каленчак в ходе панельной дискуссии «Государственная политика и регулирование в области импортозамещения: изменения в законодательстве и открывающиеся перспективы» форума «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности».

Ирина Каленчак напомнила об основных новациях проекта закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь», который, как ожидается, в ближайшее время будет внесен в Палату Представителей Национального собрания.

«Документ ориентирован на поддержку как больших, так и малых коммерческих инвестиционных проектов посредством внедрения новых инструментов и стимулов.

При реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, стратегически важных для страны, предусматривается заключение инвестдоговора с расширенным пакетом льгот, в том числе, стабилизационная оговорка.

Прописана и господдержка инвестору, но без заключения инвестиционного договора – упрощенный порядок взаимодействия государства и частного бизнеса. Этот инструмент рассчитан, в первую очередь, для стимулирования инвестиционной активности «местных» субъектов хозяйствования.

Есть в законопроекте и механизм, который предусматривает возможность закупки государством части импортозамещающей продукции. Это новый стимул для увеличения степени локализации в производстве и создания новых импортозамещающих производств», – отметила Ирина Каленчак, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.