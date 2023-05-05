ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ЕС


11:49 10.05.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси фиксирует очереди на въезд в Евросоюз как на литовском, так и на польском направлениях.

В частности, в очереди на въезд в Литву стоят около 400 фур.

«На протяжении выходных дней в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) сопредельная сторона пропускала на свою территорию в среднем 20% фур от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Кукурыки (Козловичи). По данным маршрутам в ЕС проследовало 54% большегрузов», - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 10.00 легковой транспорт фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). С пятницы его контрольные службы оформили 35% авто от нормы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.05.2023
валюта курс
EUR 3.1189
USD 2.8287
RUB 3.6901
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.8287 -0.0566
RUB 3.6901 +0.0274
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.1180
USD 2.8210 2.8420
RUB 2.7000 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 10.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0965
EUR/RUB 83.0000 114.0000
USD/RUB 76.0000 103.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте