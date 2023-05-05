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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ЕС
11:49 10.05.2023
Государственный пограничный комитет Беларуси фиксирует очереди на въезд в Евросоюз как на литовском, так и на польском направлениях.
В частности, в очереди на въезд в Литву стоят около 400 фур.
«На протяжении выходных дней в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) сопредельная сторона пропускала на свою территорию в среднем 20% фур от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Кукурыки (Козловичи). По данным маршрутам в ЕС проследовало 54% большегрузов», - говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 10.00 легковой транспорт фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). С пятницы его контрольные службы оформили 35% авто от нормы.
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