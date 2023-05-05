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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
11:28 10.05.2023
В 2022 году 17 тыс. человек в 264 организациях Минска занимались научными исследованиями и разработками.
Как сообщает Главное статистическое управление столицы, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67,6%, техники – 5,8%, вспомогательный персонал – 26,6%.
Почти четверть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 422 человека, кандидата наук – 2046 человек.
В общей численности исследователей женщины составляют 40,2% (доктора наук – 22% и кандидаты наук – 42,5%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 22,2% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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