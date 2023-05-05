ЭКОНОМИКА РБ

НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

11:28 10.05.2023 В 2022 году 17 тыс. человек в 264 организациях Минска занимались научными исследованиями и разработками. Как сообщает Главное статистическое управление столицы, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67,6%, техники – 5,8%, вспомогательный персонал – 26,6%. Почти четверть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 422 человека, кандидата наук – 2046 человек. В общей численности исследователей женщины составляют 40,2% (доктора наук – 22% и кандидаты наук – 42,5%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 22,2% от общего числа исследователей. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.