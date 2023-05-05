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ЭКОНОМИКА РБ


РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НАЧАЛАСЬ В БЕЛАРУСИ


11:06 10.05.2023

Сегодня в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование (ЦТ), которое завершится 1 июня.

Как сообщает Telegram-канал Министерства образования, для участия в централизованном тестировании абитуриент может либо подать заявление в электронном виде на сайте РИКЗ, либо может это сделать, придя в один из пунктов регистрации. В этом году их 41, список учреждений и все инструкции есть на сайте Республиканского института контроля знаний. При себе поступающий должен иметь документ (копию документа), удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность).

До 1 июня абитуриент должен забрать пропуск. Те, кто заполнял электронную форму на сайте РИКЗ, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Остальные - лично в пункте регистрации. Важно: регистрацию на ЦТ можно считать завершенной только после получения пропуска.

Абитуриент, который будет проходить в этом году централизованный экзамен по двум предметам, может зарегистрироваться на ЦТ только по одному предмету

Молодые люди, для которых ЦЭ в этом году не предусмотрен, имеют право пройти ЦТ по трем предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 1 по 6 июля.

Централизованное тестирование начнется 14 июня с белорусского языка и завершится 4 июля всемирной историей. Резервными днями предусмотрены 11, 13 и 15 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни - 11.00.

Подробную информацию можно найти на сайте РИКЗ.
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