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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО БОЛЕЕ 73,7% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
10:51 10.05.2023
В Беларуси посеяно более 73,7% от запланированного объема яровых культур. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Согласно информации, в Гродненской области засеяно 88,6% от плана, в Брестской – 77,8%,в Минской – 73,6%, в Могилевской – 73,2%, в Витебской – 72,7% и в Гомельской – 60,3%.
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