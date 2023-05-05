ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО БОЛЕЕ 73,7% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

10:51 10.05.2023 В Беларуси посеяно более 73,7% от запланированного объема яровых культур. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси. Согласно информации, в Гродненской области засеяно 88,6% от плана, в Брестской – 77,8%,в Минской – 73,6%, в Могилевской – 73,2%, в Витебской – 72,7% и в Гомельской – 60,3%.