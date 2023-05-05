ЭКОНОМИКА РБ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА "ЛЕСНОЙ ДОМИК" ОТКРЫЛАСЬ В ОРШЕ

09:37 10.05.2023 11-й по счету «Лесной домик» открылся в Орше. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза. По словам генерального директора Витебского ГПЛХО Юрия Липского, в регионе это уже второй «Лесной домик». С момента открытия фирменной торговой площадки в областном центре здесь заработали 130 тысяч рублей.