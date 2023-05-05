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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА "ЛЕСНОЙ ДОМИК" ОТКРЫЛАСЬ В ОРШЕ
09:37 10.05.2023
11-й по счету «Лесной домик» открылся в Орше. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
По словам генерального директора Витебского ГПЛХО Юрия Липского, в регионе это уже второй «Лесной домик». С момента открытия фирменной торговой площадки в областном центре здесь заработали 130 тысяч рублей.
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