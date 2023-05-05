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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ 20 ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В АСТАНЕ


09:18 10.05.2023

БГУ примет участие в международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair, которая пройдет 10-12 мая в Астане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в коллективной экспозиции совместно с Министерством образования Беларуси вуз представит инновации в области промышленного оборудования, энергетики, энергосбережения, технологий, приборостроения, металлургии, инженерии и др.

В числе разработок БГУ многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2. Устройство предназначено для регистрации, измерения и генерации электрических сигналов в широких амплитудных, временных и частотных диапазонах. Преимуществом комплекса является его многофункциональность, компактность, возможность легкой трансформации под нужды потребителя, а также невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Среди выставочных экспонатов также будет представлен быстродиспергируемый угольный сорбент и угольный коагулянт для очистки загрязненных вод. Разработка позволит минимизировать появление в питьевой воде продуктов взаимодействия дезинфицирующих агентов с органическими загрязнителями воды, таких как тригалометаны, диоксины, альдегиды и другие вредные вещества, и получить стабильные показатели качества очищенной воды.

Посетители смогут ознакомиться с радиопоглощающими материалами серии КУП. Они нацелены на решение практических задач, связанных с защитой летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Их планируют применять для покрытия внутренней ниши метеорадара в самолётах, в качестве поглотителя при разработке компактных безэховых камер и др.

Кроме того, БГУ продемонстрирует регистратор параметров движения лифтового оборудования В-590 ПАЛТУС, жидкокристаллические материалы с эффектом памяти и мультистабильные панели на их основе, ультразвуковые счетчики газа, технологии синтеза новых полиолов из вторичного и природного сырья и др.

Kazakhstan Machinery Fair – ведущая отраслевая выставка в Казахстане для специалистов в сфере металлообрабатывающей промышленности, машиностроения, представителей государственного сектора и профильных бизнес-сообществ. В 2022 году продукцию разместили около 250 компаний из 17 стран мира. В этом году более 400 компаний презентуют новейшее оборудование в сфере сварки, робототехники, автоматизации производства, 3D-печати и аддитивных технологий.
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