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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ - ЕАБР
09:06 10.05.2023
В Беларуси сохраняется рост кредитования. Об этом говорится в макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
В частности, что объем выданных кредитов в марте 2023 г. увеличился на 1,0% м/м после 1,3% м/м в феврале. Прирост сформирован преимущественно за счет выдачи кредитов частному сектору, вследствие чего объем этого портфеля банков вырос за март 2023 г. на 2,2% м/м после роста 1,5% м/м по итогам февраля 2023 г. (вклад кредитов частному сектору составил 80% в общий прирост портфеля банков).
При этом объем задолженности по кредитам государственным предприятиям в марте 2023 г. на 0,2% м/м сократился после роста на 1,5% м/м в феврале 2023 г.
Отмечается ускорение динамики роста задолженности по кредитам физическим лицам: в марте 2023 г. прирост портфеля составил 2,2% м/м по сравнению с 1,5% м/м в феврале.
«Восстановление роста кредитов в I квартале 2023 г. во многом стало следствием постепенного смягчения денежно-кредитной политики», - поясняют аналитики ЕАБР.
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