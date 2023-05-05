ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 9 МАЯ ПОДЕШЕВЕЕТ

20:17 05.05.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 9 мая 2023 года снижаются на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,26 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,36 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,58 рубля, дизельное топливо – 2,36 рубля. Это уже десятое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 мая.