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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 11 МАЯ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ПРЯМО ИЗ 1С И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ЭДИН


18:00 05.05.2023

11 мая YouTube-канале НЦПИ состоится открытая трансляция семинара «Электронные накладные на практике прямо из 1С и личного кабинета ЭДиН».

Как сообщает Национальный правовой портал, это третий семинар в цикле практико-ориентированных семинаров по работе в информационных системах электронного документооборота EDI-провайдеров по созданию, передаче и получению электронных накладных, проведение которых на площадке НЦПИ запланировано совместно с Министерством по налогам и сборам.

В качестве спикеров выступят Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам, и Вера Куницкая, директор EDI-провайдера ООО «Электронные документы и накладные» (ЭДиН).

В ходе прямого эфира, который начнется в 10.30, спикеры подробно остановятся на общих правилах функционирования механизма электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) прослеживаемости, а также работе с сервисом ЭДиН, в частности на: нюансах подключения к электронному документообороту (ЭДО); обмене электронными накладными на примере личного кабинета ЭДиН; использовании модуля ЭДиН:ЭДО для 1С с примерами внедрения на крупных предприятиях Беларуси.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 11 апреля. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.
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