Производство импортозамещающей продукции в Беларуси за последние 6 лет увеличено почти в 2 раза. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на форуме «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности»

По его словам, сегодня в этой работе участвует более 2500 организаций, причем более трети из них – малый и средний бизнес.

«Чтобы упростить и ускорить реализацию импортозамещающих проектов на этот год правительством поставлен ряд задач. Первая – повышение уровня локализации белорусской продукции. Для этого разрабатываем дополнительные инструменты стимулирования.

Вторая – создание новых производств по углубленной переработке местных сырьевых ресурсов. Акцент на товарах, которые востребованы не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Например, продукция из базальта, АБС-пластика.

Третья – вовлечение в производственную кооперацию малого и среднего бизнеса. Для этого используем ресурсы Банка Развития, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (контактно-кооперационные биржи) и Белорусской универсальной товарной биржи.

Четвертая – выстраивание эффективного взаимодействия с Россией. Сформирован перечень из 16 совместных импортозамещающих проектов на предприятиях машиностроения. Работа по поиску взаимовыгодных идей будет продолжена.

Пятая – реализация национальных импортозамещающих проектов. Рассчитываем, что в этом году воплотятся в жизнь более 150 производственных инициатив.

Шестая – определение «точек» стратегического партнерства с Китаем. Видим большие перспективы в освоении производства роботизированного технологического оборудования, станкостроении, выпуске медицинской техники и так далее.

Реализация этих и других мероприятий позволит не только заместить импорт, но и укрепит технологическую безопасность нашего государства», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он проинформировал, что в 2023 году в стране реализуется более 800 инвестиционных производственных проектов: это и модернизация действующих предприятий, и создание новых.

В частности, выполняется поручение по созданию в каждом районе как минимум по одному перспективному производству. Для этого сформирован перечень из 129 проектов, определен 51 наиболее значимый импортозамещающий проект. Бизнес-инициативы из этих двух перечней могут претендовать на получение кредитной поддержки Банка развития и банков-партнеров. При этом перечни могут дополняться по предложениям облисполкомов.

«Экономике необходимы новые производства – это способствует повышению нашей конкурентоспособности, развитию регионов, созданию новых рабочих мест и, как результат, обеспечению достойного уровня жизни людей. Мы готовы обсуждать ваши предложения по решению системных вопросов для формирования благоприятных условий для инвестирования. И конечно, приветствуем активность бизнеса в данном направлении», – подытожил Юрий Чеботарь.