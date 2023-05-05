Проведенные Комитетом госконтроля контрольно-аналитические мероприятия хода подготовки сельскохозяйственной техники к предстоящей кормозаготовке, показали, что не везде данный вопрос решается своевременно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, выявлены факты низкой готовности техники, которой укомплектованы созданные в сельхозорганизациях звенья (отряды) по заготовке кормов. Например, в КСУП «Урицкое» Гомельского района на конец апреля создано 3 звена по уборке и заготовке кормов, при этом не подготовлены к работе 3 (из 5) кормоуборочных комбайна, 4 (из 6) тракторные косилки, 3 (из 6) пресс-подборщика, 1 (из 3) тракторные грабли.

Низкая готовность техники отмечена также в некоторых сельхозорганизациях Ганцевичского, Городокского, Докшицкого, Лепельского, Новогрудского, Березинскеого, Мядельского, Червенского, Дрибинского, Климовичского районов.

Установлено, что обл-, райисполкомами по-прежнему не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, нарушаются технологические требования по уходу за ними, соответствующие задания не выполняются (перезалужение, подсев трав, проведение подкормки минеральными удобрениями и др.).

Например, на 3 мая 2023 года в Гомельской области к перезалужению лугопастбищных угодий не приступали хозяйства 7 из 21 района, в Витебской области - 10 из 21 района.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитетом госконтроля предложено правительству совместно с облисполкомами принять срочные меры по обеспечению: завершения ремонта кормозаготовительной техники до начала кормозаготовки; привлечения недостающего количества механизаторских кадров; подкормки многолетних трав и улучшенных лугопастбищных угодий минеральными удобрениями.