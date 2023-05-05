Минобразования организует работу «горячей линии» по вопросам ЦЭ, ЦТ и вступительной кампании в 2023 году.

«В целях оказания помощи обучающимся, их законным представителям и иным заинтересованным лицам в получении информации об организации итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования и вступительной кампании в учреждениях высшего образования в 2023 году в Министерстве образования будет организована работа «горячей линии» (режим работы в будние дни – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00, телефон (017) 222 43 12)», - говорится в сообщении ведомства:

В частности, с 10 по 31 мая будет работать «горячая линия по вопросам организации и проведения централизованного экзамена, с 10 мая по 19 августа - по вопросам вступительной кампании в учреждениях образования.

Кроме того, «горячая линия организуется в дни проведения централизованного экзамена 14 и 21 мая 2023 года.