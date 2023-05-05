Брестские таможенники установили намеренное занижение в семь раз реальной стоимости перевозимого польским перевозчиком товара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в документах, представленных водителем польской фирмы-перевозчика, указанная стоимость сборного груза оказалась в семь раз меньше фактической.

Машина DAF с товаром, общая стоимость которого составляла якобы 44 тыс. рублей, следовала из Польши через пункт пропуска «Козловичи».

При досмотре брестские таможенники установили, что реальная цена ввозимых на территорию ЕАЭС новых шин, труб, сантехники и других товаров составляет не менее 300 тыс. рублей.

В свою очередь реальные таможенные платежи, подлежащие уплате при возе данного сборного груза, также оказались бы в разы выше – около 75 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.