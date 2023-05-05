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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 7,2 ТЫСЯЧИ РЕМЕСЛЕННИКОВ
15:48 05.05.2023
По состоянию на 1 апреля 2023 года в Минской области 7242 физических лица платят сбор за осуществление ремесленной деятельности. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 г. изменен порядок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности. Сбор уплачивается ежемесячно по ставке в размере 6 белорусских рублей в месяц.
В первом полугодии 2023 года физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, вправе вместо уплаты сбора применить налог на профессиональный доход.
С 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, обязаны применять налог на профессиональный доход. Исключением являются физические лица, в отношении ремесленной деятельности которых, местными исполнительными и распорядительными органами будет принято решение об уплате сбора, т.е. такие лица после 1 июля 2023 года смогут продолжить уплату сбора в период действия решения.
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