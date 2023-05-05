Качество жизни белорусов значительно улучшилось. Это отмечается в исследовании НИЭИ Минэкономики о достижениях Республики Беларусь на пути суверенного развития.

Утверждается, что за последние 25 лет наши граждане стали лучше питаться: есть в 2,5 раза больше фруктов, практически в 2 раза больше овощей, в 1,7 раза – рыбы и мяса. При этом доля расходов на продовольствие снизилась с 62% до 40%, а сбережений – удвоилась.

Результативно решался «квартирный вопрос»: количество квадратных метров на душу населения увеличилось в 1,5 раза.

Перестал быть роскошью собственный автомобиль: обеспеченность легковыми авто на 1 тысячу человек выросла в 5,5 раза.