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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОРТАЛОМ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 95 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК


14:17 05.05.2023

В настоящее время возможностями портала рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры, пользуются более 95,0 тысяч человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, зарегистрировано в качестве объектов оценки более 13,5 тысячи организаций, выставлено более 410 тысяч оценок.

Показатель удовлетворенности качеством услуг на портале составляет 92,15%.

Портал ориентирован на граждан, предоставляя им инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по следующим базовым критериям: простота и понятность процесса получения услуги; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных гражданами оценок по базовым критериям предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволяет сформировать механизм оценки эффективности деятельности государственных организаций по оказанию услуг, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и административных процедур.

Государственные органы ведут учет этой информации и используют ее при оценке деятельности подчиненных организаций и проведении ротации их кадров.

В целях популяризации портала и информирования заинтересованных государственных органов (организаций) и населения о возможностях использования портала на официальных интернет-сайтах государственных органов и организаций: обновлены баннеры портала с активными ссылками для упрощения доступа оценки объекта на портале; сгенерированы QR-коды, которые размещены в местах оказания услуг (на стендах, стойках, электронных информационных табло и т.п.), в том числе и на страницах официальных интернет-сайтов, аккаунтах в социальных сетях государственных органов и организаций.
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