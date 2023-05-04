За период проведения кампании по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2022 году, налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц представили 637 бобруйчан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, сумма подоходного налога, доначисленного на основании представленных деклараций, составила 877,5 тыс. рублей, что на 215,3 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Наибольшая сумма задекларированного за 2022 год дохода составила 1068,7 тыс. рублей. Сумма подоходного налога, предъявленного бобруйчанину, получившему этот доход из-за рубежа, составила 138,9 тыс. рублей.

Отмечается, что подоходный налог плательщиками, представившими декларацию за 2022 год, должен быть уплачен в бюджет не позднее 1 июня 2023 года.

Неуплата или неполная уплата суммы подоходного налога, исчисленного на основании представленной декларации за 2022 год, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает 1 базовую величину, влечет наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (размер базовой величины составляет 37 рублей, следовательно, размер штрафа составляет от 18,5 рубля и более).

В случае несвоевременной уплаты налога также начисляются пени за каждый календарный день просрочки платежа.