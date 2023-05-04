В Минобразования поступило около 4 тысяч заявок на целевое обучение в вузах. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

«Подписан приказ Министерства образования по установлению количества мест на условиях целевой подготовки в вузах министерства. Также согласовано количество мест в учреждениях высшего образования, подчиненных иным республиканским органам государственного управления - Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству культуры и другим. В настоящее время к нам поступило около 4 тыс. заявок от предприятий страны на прием абитуриентов на целевое обучение. Большая их часть, конечно же, из регионов, но есть и столичные заказчики», - сказал Сергей Пищов, которого цитирует пресс-центр Минобразования.

Приемная кампания для целевиков в этом году вынесена за рамки основной приемной кампании.

Сергей Пищов напомнил, что с 1 по 5 июня будет осуществляться прием документов на целевые места в вузах, с 6 по 13 июня пройдут вступительные испытания, по 16 июня состоится зачисление целевиков. Поэтому уже сейчас необходимо активизироваться как абитуриентам, так и организациям, которые оставили свои заявки на подготовку специалистов, и провести ответственный этап по заключению договоров о целевой подготовке четко и эффективно.

Найти всю необходимую информацию о предлагаемых целевых местах можно на сайтах Министерства образования и университетов. Сейчас там начали размещаться перечни специальностей, на которые можно поступить на условиях целевой подготовки, информация о количестве таких мест и о предприятиях, готовых заключить договор на целевую подготовку своего будущего работника. Выбрав для себя подходящий вариант, абитуриенту необходимо обратиться на указанное предприятие и заключить договор о целевой подготовке. Затем в установленные сроки нужно подать документы в вуз, пройти одно вступительное испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету, который определен для выбранной специальности, и быть зачисленным в вуз.

Во всех учреждениях высшего образования работают горячие линии, в случаях возникновения вопросов на любых этапах вступительной кампании можно напрямую обратиться в приемную комиссию выбранного университета и получить ответ.

Начать подготовку к поступлению на целевые места претенденты могут уже сейчас: вопросы, которые будут задаваться на устных вступительных испытаниях по различным учебным предметам, размещены на сайте Министерства образования.

Если у кого-то не получится пройти по конкурсу на места, выделенные на условиях целевой подготовки, то не стоит отчаиваться. Есть возможность принять участие в общем конкурсе в этом году. Но для этого необходимо не забыть зарегистрироваться на ЦТ с 10 мая по 1 июня. Имея на руках два сертификата ЦЭ и один сертификат ЦТ, а также документ об образовании, можно попробовать свои силы в основную приемную кампанию.

«Заказчикам кадров мы рекомендуем активизировать работу по подбору действительно мотивированных и одаренных выпускников, чтобы заключить с ними договоры о целевой подготовке и сформировать конкурсную ситуацию, чтобы лучшие абитуриенты смогли поступить в университет по данной траектории и впоследствии трудоустроиться в организацию», - отметил Сергей Пищов.

Вся подробная информация на сайте Министерства образования в рубрике «Абитуриенту 2023».