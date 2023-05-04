Запрет на проведение рекламных акций в Беларуси отменен. Об этом сообщает Ассоциация рекламных организаций.

«Ассоциации рекламных организаций в тесном сотрудничестве с бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени Кунявского М.С. при содействии министерств экономики и антимонопольного регулирования и торговли удалось решить вопрос об отмене запрета на проведение рекламных акций, введенного Министерством здравоохранения в числе прочих мер, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19 (постановление № 45 от 20 мая 2022 года)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об устойчивом снижении заболеваемости острыми респираторными инфекциями и инфекцией COVID-19 и отмене необходимости проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий размещена в Telegram-канале Минздрава.