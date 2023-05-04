ЭКОНОМИКА РБ

ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ

11:13 05.05.2023 Наибольшее скопление большегрузных автомобилей отмечается перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. «Европейские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта», - отмечается в сообщении. Утверждается, что сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию всего около 9% грузовиков. «По состоянию на 10:00 наиболее загруженным маршрутом в ЕС для легковых авто является польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Его сотрудники за сутки оформили 33% транспорта от нормы», - говорится в сообщении.