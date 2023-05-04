По состоянию на 1 апреля 2023 года в Минской области 1056 физических лиц платят сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 г. сбор уплачивается ежемесячно по ставке 37 белорусских рублей в месяц.

В первом полугодии 2023 года физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, вправе вместо уплаты сбора применить налог на профессиональный доход.

С 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, обязаны применять налог на профессиональный доход. Исключением являются физические лица, в отношении деятельности которых, местными исполнительными и распорядительными органами будет принято решение об уплате сбора, т.е. такие лица после 1 июля 2023 года смогут продолжить уплату сбора в период действия решения.