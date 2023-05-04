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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ ВДВОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ


10:52 05.05.2023

В апреле 2023 года количество проданных членами Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) новых легковых автомобилей по сравнению с мартом выросло почти на 11% и составило 1661 единицу.

Как сообщает БАА, по сравнению с апрелем 2022 года прирост составил целых 86%.

«Количественные показатели продаж большинства брендов остались в тех же пределах, что и в марте. Однако, значительный скачок продаж наблюдается у бренда Geely – это связано как с наличием достаточного количества автомобилей в дилерских центрах и расширением модельного ряда, так и с привлекательным предложением по финансированию покупки», - отмечают в БАА.

В ассоциации также отмечают активное появление других, ранее не представленных на белорусском рынке, китайских марок, например, EXEED, FAW, Skywell, которые приходят на смену европейским брендам и позволяют поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей.

Согласно статистике БАА, лидером продаж по итогам 4-х месяцев остается Geely — 3218 автомобилей, второе место с существенно более низким показателем в 371 автомобиль заняла LADA, на третьем месте AUDI — 257 проданных автомобилей.
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