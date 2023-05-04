Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2023 года, по предварительным данным, составили $7,9682 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в апреле 2023 года золотовалютные резервы снизились на $130,4 млн после роста в марте на $329,1 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.