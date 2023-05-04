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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БНП 5 МАЯ ПРОВОДИТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ


09:49 05.05.2023

Председатель Белорусской нотариальной палаты (БНП) Наталья Борисенко 5 мая проводит личный прием граждан и прямую телефонную линию.

Личный прием граждан пройдет с 14.00 до 16.00 в помещении Белорусской нотариальной палаты в Минске (ул. Красноармейская 24А, пом. 1Н). Предварительная запись на прием осуществляется по номеру телефона +375 (17) 323-59-34.

Кроме того, с 14.00 до 16.00 задать вопросы руководству БНП можно и по номеру телефона +375 (17) 399-92-87.
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