Председатель Белорусской нотариальной палаты (БНП) Наталья Борисенко 5 мая проводит личный прием граждан и прямую телефонную линию.

Личный прием граждан пройдет с 14.00 до 16.00 в помещении Белорусской нотариальной палаты в Минске (ул. Красноармейская 24А, пом. 1Н). Предварительная запись на прием осуществляется по номеру телефона +375 (17) 323-59-34.

Кроме того, с 14.00 до 16.00 задать вопросы руководству БНП можно и по номеру телефона +375 (17) 399-92-87.