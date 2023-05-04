В Беларуси основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2022 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 4,4 тыс. человек. Аспирантуру окончили 796 человек. В докторантуре обучались 703 человека, окончили докторантуру 112 человек. Докторами наук стали 48 человек, кандидатами наук – 308 человек.

Выполнение научных исследований и разработок. В 2022 году 25,2 тыс. человек в 448 организациях занимались научными исследованиями и разработками.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65,1%, техники – 7,6%, вспомогательный персонал – 27,3%.

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 523 человека, кандидата наук – 2564 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 39,2% (доктора наук – 22% и кандидаты наук – 42%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21,8% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.