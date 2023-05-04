В Беларуси введена в эксплуатацию Единая интегрированная цифровая платформа Национальной системы квалификаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, основными целями платформы являются:

размещение информации и нормативной правовой базы по Национальной системе квалификаций;

информирование о новостях и проводимых мероприятиях в данном направлении;

информирование о работе Совета по развитию системы квалификаций и секторальных советов квалификаций;

информирование об утвержденных секторальных рамках квалификаций, действующих в отраслях экономики;

размещение разрабатываемых, находящихся на общественном обсуждении и утвержденных профессиональных стандартах;

представление в общий доступ тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик профессий рабочих (должностей служащих).

Платформа позволит быстро и удобно получить необходимую информацию о Национальной системе квалификаций. В ее рамках реализована возможность пользователю найти запрашиваемую профессию рабочего, должность служащего не только по ее наименованию, но и по трудовому действию либо ключевому слову.

Платформа также позволяет сформировать общую информацию по профессии рабочего, должности служащего.

В период с мая по июнь 2023 года платформа будет работать в тестовом режиме.