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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ ЗАРАБОТАЛА В БЕЛАРУСИ
18:00 04.05.2023
В Беларуси введена в эксплуатацию Единая интегрированная цифровая платформа Национальной системы квалификаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, основными целями платформы являются:
размещение информации и нормативной правовой базы по Национальной системе квалификаций;
информирование о новостях и проводимых мероприятиях в данном направлении;
информирование о работе Совета по развитию системы квалификаций и секторальных советов квалификаций;
информирование об утвержденных секторальных рамках квалификаций, действующих в отраслях экономики;
размещение разрабатываемых, находящихся на общественном обсуждении и утвержденных профессиональных стандартах;
представление в общий доступ тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик профессий рабочих (должностей служащих).
Платформа позволит быстро и удобно получить необходимую информацию о Национальной системе квалификаций. В ее рамках реализована возможность пользователю найти запрашиваемую профессию рабочего, должность служащего не только по ее наименованию, но и по трудовому действию либо ключевому слову.
Платформа также позволяет сформировать общую информацию по профессии рабочего, должности служащего.
В период с мая по июнь 2023 года платформа будет работать в тестовом режиме.
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