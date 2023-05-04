Открыто движение по участку автодороги М10 с реконструированными двумя путепроводами через железную дорогу и мостом в Калинковичском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

Согласно информации, выполнена замена дорожного покрытия почти на 3 километрах дороги М10. Усовершенствована организация дорожного движения: устроены две новые автобусные остановки, островки безопасности, полосы разгона и торможения, установлены три точки видеонаблюдения, благоустроена придорожная полоса.

Все задействованные на объекте материалы – белорусского производства.