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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫРОС В 1,5 РАЗА
17:53 04.05.2023
Объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в I квартале 2023 года вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, для создания более комфортных условий проживания граждан, в первую очередь в сельской местности, проводится системная работа по электрификации жилищного фонда для целей отопления и горячего водоснабжения.
В 2021-2022 годах введено в строй порядка 666 тыс. кв. м новых многоквартирных электродомов. Всего за пятилетку будет построено около 2 млн кв. м такого жилья.
Продолжается перевод индивидуальных жилых домов на использование электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. За 2019-2022 годы с этой целью уже выдано около 71 тыс. технических условий по заявлениям граждан.
Объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 2022 году вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом до 475 млн. кВтч.
«Положительная динамика сохраняется и в 2023 году - за I квартал этот показатель составил 265,1 млн кВтч, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - сообщил Виктор Каранкевич.
Он напомнил, что заявки граждан, которые не были удовлетворены по причине отсутствия возможности выдачи техусловий, включаются в перспективные планы модернизации электросетей. Они охватывают 1,5 тысячи населенных пунктов. Всего за пятилетку будет модернизировано и построено около 5,7 тыс. км электросетей, что создаст дополнительные возможности для использования жилфондом электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.
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