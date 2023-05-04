За январь-март 2023 года в Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличена на 510 Гбит/с и составила на 1 апреля 2023 г. 3280 Гбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, с целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше.

На начало апреля 2023 г. количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 2 913,9 тыс. и увеличилось с начала года более чем на 3,3 тысячи.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3 139,1 тыс. с приростом к началу года в 14 тыс. При этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к интернету на 100 жителей составил 34,1 ед.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к интернету: количество абонентов, воспользовавшихся услугой беспроводного широкополосного доступа к сети за январь-апрель 2023 года составило 7 911,6 с проникновением услуг в 86,0 ед. на 100 жителей.