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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЖД В 2023 ГОДУ ПРИДУТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 600 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
17:17 04.05.2023
В конце апреля в Белорусском государственном университете транспорта состоялось распределение студентов – выпускников 2023 года. Ранее были распределены учащиеся Брестского, Гомельского и Оршанского колледжей – филиалов БелГУТа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2023 году на Белорусскую железную дорогу будут направлены порядка 200 выпускников университета с высшим образованием и более 400 выпускников его филиалов – со средним специальным образованием.
Более 540 молодых специалистов приступят к трудовой деятельности в отделениях белорусской магистрали, 75 – в других организациях БЖД, таких как государственное предприятие «БТЛЦ», государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги», Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги, государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект», РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД и др.
В частности, 145 выпускников придут на первые рабочие места в одно из самых инновационных хозяйств Белорусской железной дороги – хозяйство сигнализации и связи, 106 ребят реализуют свой потенциал в хозяйстве пути, 98 молодых специалистов будут обеспечивать процесс перевозок на белорусской магистрали, 75 – пополнят ряды работников локомотивного хозяйства, 62 – обеспечат бесперебойную работу хозяйства электрификации и электроснабжения, 96 ребят будут трудиться в вагонном и грузовом хозяйствах БЖД. Кроме этого, в коллектив Белорусской железной дороги придут порядка 30 молодых специалистов в области экономики и бухгалтерского учета, бизнес-аналитики, строительства и архитектуры.
В настоящее время на Белорусской железной дороге трудятся работники более 300 профессий и специальностей.
Почти 20% работников белорусской магистрали – молодежь в возрасте до 31 года.
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