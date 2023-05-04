ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БЖД В 2023 ГОДУ ПРИДУТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 600 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ


17:17 04.05.2023

В конце апреля в Белорусском государственном университете транспорта состоялось распределение студентов – выпускников 2023 года. Ранее были распределены учащиеся Брестского, Гомельского и Оршанского колледжей – филиалов БелГУТа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2023 году на Белорусскую железную дорогу будут направлены порядка 200 выпускников университета с высшим образованием и более 400 выпускников его филиалов – со средним специальным образованием.

Более 540 молодых специалистов приступят к трудовой деятельности в отделениях белорусской магистрали, 75 – в других организациях БЖД, таких как государственное предприятие «БТЛЦ», государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги», Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги, государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект», РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД и др.

В частности, 145 выпускников придут на первые рабочие места в одно из самых инновационных хозяйств Белорусской железной дороги – хозяйство сигнализации и связи, 106 ребят реализуют свой потенциал в хозяйстве пути, 98 молодых специалистов будут обеспечивать процесс перевозок на белорусской магистрали, 75 – пополнят ряды работников локомотивного хозяйства, 62 – обеспечат бесперебойную работу хозяйства электрификации и электроснабжения, 96 ребят будут трудиться в вагонном и грузовом хозяйствах БЖД. Кроме этого, в коллектив Белорусской железной дороги придут порядка 30 молодых специалистов в области экономики и бухгалтерского учета, бизнес-аналитики, строительства и архитектуры.

В настоящее время на Белорусской железной дороге трудятся работники более 300 профессий и специальностей.

Почти 20% работников белорусской магистрали – молодежь в возрасте до 31 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2023
валюта курс
EUR 3.1907
USD 2.8901
RUB 3.6467
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.8853 -0.0048
RUB 3.6627 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1510 3.1750
USD 2.8650 2.8770
RUB 2.7000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1030
EUR/RUB 86.0000 115.6000
USD/RUB 78.5000 104.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте