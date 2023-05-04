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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗИФИЦИРОВАН АГРОГОРОДОК ТЕТЕРИНО
16:36 04.05.2023
В агрогородке Тетерино Могилевской области 4 мая состоялся запуск нового газопровода общей протяженностью 13 км. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Проект реализован в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».
Подача природного газа в агрогородок позволит газифицировать 165 индивидуальных жилых дома, а также социальные объекты: школу, дом культуры, больницу сестринского ухода. Кроме того, появится возможность для подачи голубого топлива и в близлежащие сельские населенные пункты.
Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, всего в Могилевской области газифицировано 150 из 203 агрогородков, или 73%. Для региона - это дальнейшее развитие, начало более комфортной жизни людей.
За последние 20 лет протяженность газовых сетей в стране увеличилась втрое и превысила 66 тыс. км.
На сегодня в Беларуси газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих, курортных поселков, а также более 3,6 тыс. сельских населенных пунктов и агрогородков.
Всего в текущей пятилетке планируется газифицировать около 300 населенных пунктов.
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