В агрогородке Тетерино Могилевской области 4 мая состоялся запуск нового газопровода общей протяженностью 13 км. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Проект реализован в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».

Подача природного газа в агрогородок позволит газифицировать 165 индивидуальных жилых дома, а также социальные объекты: школу, дом культуры, больницу сестринского ухода. Кроме того, появится возможность для подачи голубого топлива и в близлежащие сельские населенные пункты.

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, всего в Могилевской области газифицировано 150 из 203 агрогородков, или 73%. Для региона - это дальнейшее развитие, начало более комфортной жизни людей.

За последние 20 лет протяженность газовых сетей в стране увеличилась втрое и превысила 66 тыс. км.

На сегодня в Беларуси газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих, курортных поселков, а также более 3,6 тыс. сельских населенных пунктов и агрогородков.

Всего в текущей пятилетке планируется газифицировать около 300 населенных пунктов.