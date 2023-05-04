Минский тракторный завод представил тракторы BELARUS на международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке AgriShow, которая открылась 2 мая в бразильском городе Рибейран-Прету

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на AgriShow представлены белорусские тракторы фактически на любой вкус и размер бразильского кошелька: небольшие, но маневренные модели для индивидуальных фермеров и крупные многофункциональные машины для больших хозяйств. На выставке работают специалисты МТЗ, Сморгонского агрегатного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.

«Мы уже ведем работу над следующим этапом — строительством сборочных производств по выпуску белорусских тракторов в Бразилии. Рассчитываем, что создание народного трактора Бразилии произойдет с нашим непосредственным участием», - заявил посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич.

Ярмарка AgriShow — самое масштабное событие в сфере сельского хозяйства в Южной Америке, которое посещают представители агробизнеса стран континента. Число участников и посетителей превышает 200 тыс. человек, а выставочные площади и павильоны занимают территорию в 520 тыс. кв. м.