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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В БРАЗИЛИИ
15:34 04.05.2023
Минский тракторный завод представил тракторы BELARUS на международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке AgriShow, которая открылась 2 мая в бразильском городе Рибейран-Прету
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на AgriShow представлены белорусские тракторы фактически на любой вкус и размер бразильского кошелька: небольшие, но маневренные модели для индивидуальных фермеров и крупные многофункциональные машины для больших хозяйств. На выставке работают специалисты МТЗ, Сморгонского агрегатного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.
«Мы уже ведем работу над следующим этапом — строительством сборочных производств по выпуску белорусских тракторов в Бразилии. Рассчитываем, что создание народного трактора Бразилии произойдет с нашим непосредственным участием», - заявил посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич.
Ярмарка AgriShow — самое масштабное событие в сфере сельского хозяйства в Южной Америке, которое посещают представители агробизнеса стран континента. Число участников и посетителей превышает 200 тыс. человек, а выставочные площади и павильоны занимают территорию в 520 тыс. кв. м.
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