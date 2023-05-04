По оперативной информации, в бюджет Витебской области за январь-март 2023 года поступило 1,2 млн рублей налога на игорный бизнес на сумму. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.

Согласно статье 356 Налогового кодекса, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).