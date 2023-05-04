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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ПАУЗЫ «МАГНИТ МИНСКА» «РЕАНИМИРОВАЛИ» И ПЛАНИРУЮТ ДОСТРОИТЬ ДО КОНЦА 2023 ГОДА


14:35 04.05.2023

После восьмилетней паузы «Магнит Минска» «реанимировали». Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Согласно информации, достраивать проблемный объект поручено стройтресту № 4. Теперь здесь работают в двухсменном режиме более 280 человек.

Строительство многофункционального комплекса разделено на три очереди. 1-я – центральная часть с помещениями торгово-общественного назначения, многоуровневым открытым и двухуровневым закрытым паркингами на 279 и 383 машино/места. Два 11-этажных крыла отданы под жилье, а на нижних уровнях разместятся торговые помещения и подземные паркинги (2-я и 3-я очереди).

В «Магните Минска» будут построены 352 квартиры (с полной отделкой). Планируется, что жилье будет арендным. Завершить строительство необходимо до конца текущего года.

По словам главного инженера генподрядного филиала СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4» Сергея Козлова, в настоящее время на 11-этажных корпусах комплекса выполняются работы по заполнению наружных стен керамзитобетонными блоками с устройством фахверковых стоек для придания дополнительной жесткости.

«Каменщики приступили к устройству внутренних перегородок, они тоже будут из керамзитобетонных блоков. Ведутся работы по прокладке внутренних инженерных коммуникаций. Началась установка оконных блоков из ламинированного ПВХ-профиля – работы проводят специалисты СУ-68 нашего треста и УПТК стройтреста № 35. В подвальной части первой очереди заканчивается демонтаж существующих перегородок. На следующей неделе планируем приступить к устройству каркаса внутренних перегородок для последующей обшивки гипсоволокнистыми плитами», - рассказал Сергей Козлов.
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