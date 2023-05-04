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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ 175 ОПЕРАТОРОВ ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИЮ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ


14:24 04.05.2023

В Беларуси на 1 апреля 2023 г. лицензию в области электросвязи имеет 175 операторов электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии.

На конец отчетного квартала к IMS-платформе было подключено 3753,3 тыс. абонентов. Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи.

В ведомстве отмечают активное развитие услуги телевидения по интернет-протоколу. За январь-март 2023 года количество абонентов IP-телевидения составило 2488,5 тыс. абонентов.

Обеспечено дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 апреля 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 725 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,4 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9% населения.

Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.

За отчетный период введены в эксплуатацию 33 базовые станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 98,0%.
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