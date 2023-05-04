|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 175 ОПЕРАТОРОВ ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИЮ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
14:24 04.05.2023
В Беларуси на 1 апреля 2023 г. лицензию в области электросвязи имеет 175 операторов электросвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии.
На конец отчетного квартала к IMS-платформе было подключено 3753,3 тыс. абонентов. Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи.
В ведомстве отмечают активное развитие услуги телевидения по интернет-протоколу. За январь-март 2023 года количество абонентов IP-телевидения составило 2488,5 тыс. абонентов.
Обеспечено дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 апреля 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 725 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,4 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9% населения.
Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.
За отчетный период введены в эксплуатацию 33 базовые станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 98,0%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2023
Курсы в банках
на 04.05.2023
Конвертация в банках
на 04.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте