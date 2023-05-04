ЭКОНОМИКА РБ

ПОЕЗД АДЛЕР-МИНСК 4 МАЯ ПРИБУДЕТ С ОПОЗДАНИЕМ - БЖД

13:52 04.05.2023 4 мая 2023 года поезд № 301 Адлер-Минск по техническим причинам следует с территории Российской Федерации с опозданием порядка 2 часов 40 минут. Как сообщает Telegram-канал БЖД, ориентировочное время прибытия поезда на конечную станцию Минск-Пассажирский - 21.40 (вместо 18.59). Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные неудобства.