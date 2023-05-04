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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЕЗД АДЛЕР-МИНСК 4 МАЯ ПРИБУДЕТ С ОПОЗДАНИЕМ - БЖД


13:52 04.05.2023

4 мая 2023 года поезд № 301 Адлер-Минск по техническим причинам следует с территории Российской Федерации с опозданием порядка 2 часов 40 минут.

Как сообщает Telegram-канал БЖД, ориентировочное время прибытия поезда на конечную станцию Минск-Пассажирский - 21.40 (вместо 18.59).

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные неудобства.
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