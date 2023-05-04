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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 11 МАЯ
13:21 04.05.2023
Ярмарка вакансий пройдет 11 мая 2023 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17).
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в мероприятии, которое состоится с 11.00 до 12.00, примут участие такие предприятия, как: «Лента», ДМП, «Могилевская фабрика мороженого», «Белпочта», ЖРЭУ Ленинского района Могилева, «Могилевский домостроительный комбинат», «Могилевлифтмаш», Ленинский города Могилева Департамент охраны, гостиница «Могилев» и другие.
В ходе ярмарки у могилевчан будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.
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