Ярмарка вакансий пройдет 11 мая 2023 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17).

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в мероприятии, которое состоится с 11.00 до 12.00, примут участие такие предприятия, как: «Лента», ДМП, «Могилевская фабрика мороженого», «Белпочта», ЖРЭУ Ленинского района Могилева, «Могилевский домостроительный комбинат», «Могилевлифтмаш», Ленинский города Могилева Департамент охраны, гостиница «Могилев» и другие.

В ходе ярмарки у могилевчан будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.