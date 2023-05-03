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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ 180-ТОННЫЙ САМОСВАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


12:12 04.05.2023

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» пополнило линейку 180-тонных карьерных самосвалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, собранный в экспериментальном цехе самосвал нового поколения БЕЛАЗ-75184 получил облегченную литосварную раму повышенной прочности, мощный двигатель, эффективную электротрансмиссию переменного тока, оптимизированнyю кинематику подвески и систему быстрой разгрузки кузова.

В конструкции несущих элементов БЕЛАЗ-75184 применены высокопрочные стали. В наиболее напряженных местах рамы конструктивно заложены литые упрочняющие элементы. Обновлена и оптимизирована кинематика подвески. Такие точечные улучшения позволили снизить нагрузки на несущие элементы, уменьшить массу рамы, увеличить ее прочность и ресурс, а также надежность, маневренность и плавность хода новой модели.

Силовая начинка модернизированной машины представлена дизельным двигателем мощностью 2000 л.с. Самосвал также укомплектован электромеханической трансмиссией переменного тока. Опыт показывает, что ее применение снижает затраты на содержание самосвала, улучшает его тягово-динамические качества, увеличивает производительность перевозок, сокращает время на проведение техобслуживания.

Самосвал получил увеличенный до 2500 литров объемный топливный бак с системами быстрой заправки, контроля уровня топлива, функцией сбора и слива конденсата.

В список плюсов нового 180-тонника входит быстрая разгрузка, которой способствует новая гидравлическая система, ускоряющая подъем и опускание износоустойчивого кузова.

Всестороннюю защиту оператора в опасных условиях горных разработок гарантируют специально сконструированный удлиненный козырек платформы, закрывающий палубу машины и кабину, оснащенную устройством пассивной безопасности ROPS/FOPS. Рабочее место водителя самосвала эргономично и комфортно – все органы контроля и управления расположены удобно для оператора. Функциональность и комфортабельность кабины обеспечивают электронная приборная панель, система климат-контроля, шумоизоляция и пневморегулируемые сиденья. Для работы в условиях экстремально низких температур БЕЛАЗ-75184 может укомплектовываться дополнительным отопителем, двойным остеклением, зеркалами с электроподогревом.

Теперь новинке предстоят внутризаводские испытания.
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