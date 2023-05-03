Новый законопроект («Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» - прим.) направлен на создание конкурентной среды между различными формами малого бизнеса. Об этом заявила 3 мая 2023 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе диалоговой площадки с представителями бизнеса Могилевской области, проходившей в формате ВКС.

«Проект закона призван решить несколько задач. Во-первых, создает справедливые условия хозяйствования для всех форм бизнеса с точки зрения административной, контрольной, налоговой нагрузки, уровня ответственности перед потребителями. И, что более важно, – формирует действенные стимулы для масштабирования МСП, в том числе за счет предоставления возможности «бесшовного» перехода из ИП в коммерческую организацию», – отметила Татьяна Бранцевич.

Участники встречи получили подробную информацию о законопроекте, а также компетентные разъяснения по другим вопросам со стороны госорганов.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие открыло серию встреч с деловым сообществом для «комплексного информирования об основных положениях предложенной правительством реформы по трансформации предпринимательской деятельности».

Планируется, что данная информационная работа будет проведена во всех регионах страны перед тем, как соответствующий законопроект пройдет первое чтение в Палате Представителей Национального собрания.