За январь-март 2023 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 90,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42,3%, или на 27 млн рублей в фактическом исчислении.

В общей сумме поступлений платежи от организаций составляют 90%, или 81,6 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 6,4% (5,8 млн рублей), от физических лиц – 3,6% (3,3 млн рублей).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 38,3%, НДС – 30,5%, акцизов – 6,1%, налога на недвижимость – 5,4%.