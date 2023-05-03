ОАО «Камволь» после масштабной модернизации готовится к открытию нового инновационного суконного производства. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что это фактически целая фабрика, которая разместилась на территории крупнейшего производителя текстильной продукции страны. Объем инвестиций - около 70 миллионов рублей. Шерстяные и полушерстяные ткани потребуются для производства, например, пальто или верхней спецодежды для ведомств.

«Суконное производство - это в основном пледовая группа товаров. Мы становимся уникальным производителем различного рода наименований продукции. Она будет актуальна как белорусскому, так и российскому потребителю. Мы видим спрос на суконное производство. Яркое доказательство того, что продукция конкурентоспособна и востребована, - рост экспорта. За 2022 год - на 40%», - рассказал заместитель гендиректора предприятия Егор Макаревич.

Сегодня "Камволь" не только изготавливает ткани и обеспечивает ими сферу легкой промышленности Беларуси и других стран, но и выпускает готовую одежду, в том числе изо льна. К лету дизайнеры и модельеры представят коллекцию в ярких цветах разных фасонов.