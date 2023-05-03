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ЭКОНОМИКА РБ
НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЙ МАРШРУТ В ЕС ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОЛЬСКИЙ ТЕРЕСПОЛЬ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:50 04.05.2023
Наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский Тересполь. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10.00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими — Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что задержки в оформлении большегрузов фиксируются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Козловичи (Кукурыки). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 42% фур.
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