ЭКОНОМИКА РБ

НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЙ МАРШРУТ В ЕС ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОЛЬСКИЙ ТЕРЕСПОЛЬ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ

10:50 04.05.2023 Наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский Тересполь. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По состоянию на 10.00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими — Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении. В нем отмечается, что задержки в оформлении большегрузов фиксируются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Козловичи (Кукурыки). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 42% фур.