5 мая малообеспеченные граждане смогут бесплатно проконсультироваться во всех территориальных коллегиях адвокатов.

Как сообщается на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, бесплатная правовая помощь будет оказываться в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробную информацию о проведении акции в каждом регионе можно будет найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

В текущем году адвокаты также будут бесплатно консультировать 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 29 сентября по случаю Дня пожилых людей и 1 декабря - Дня юриста.