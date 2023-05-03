|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У АДВОКАТОВ БЕЛАРУСИ 5 МАЯ
09:51 04.05.2023
5 мая малообеспеченные граждане смогут бесплатно проконсультироваться во всех территориальных коллегиях адвокатов.
Как сообщается на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, бесплатная правовая помощь будет оказываться в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
Подробную информацию о проведении акции в каждом регионе можно будет найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
В текущем году адвокаты также будут бесплатно консультировать 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 29 сентября по случаю Дня пожилых людей и 1 декабря - Дня юриста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2023
Курсы в банках
на 04.05.2023
Конвертация в банках
на 04.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте