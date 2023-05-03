Продовольственная безопасность Беларуси многократно укрепилась. Об этом свидетельствуют цифры и факты из исследования НИЭИ Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, за последние три десятилетия Беларусь значительно нарастила производство сельскохозяйственной продукции. Поголовье скота и птицы увеличилось в 1,7 раза, в 1,5 раза прибавили по молоку, в 1,6 раза выросли объемы зерновых и зернобобовых культур.

Улучшаются и качественные показатели работы в отрасли: в 1,9 раза выросли средние удои молока, в 1,7 раза – привесы свиней, в 1,8 раза – урожайность сахарной свеклы, овощей и картофеля – соответственно, в 1,6 и в 1,4 раза.

Как результат, белорусы с большим запасом обеспечивают себя основными продуктами. Уровень самообеспечения в 2021 г. «молочкой» превысил 260%, сахаром – 150%, мясом –130%, яйцами – 128%.