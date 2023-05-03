Белорусская таможня организовала функционирование центра электронного декларирования (ЦЭД) в круглосуточном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, участники внешнеэкономической деятельности могут оформить подлежащие автоматическому распределению декларации на товары или заявления о выпуске товаров до подачи декларации в ночное время.

Таможенный документ необходимо подавать в ПТО таможенного органа, в котором находятся товары и который является участником центра. Обращаем внимание, что подача документов необходима только в отношении партий товаров, по которым завершено действие таможенной процедуры таможенного транзита.

В 2022 году и первом квартале 2023 году расширилась деятельность центра электронного декларирования за счет увеличения числа участвующих ПТО и видов документов, распределяемых между структурными подразделениями. Сейчас в работе центра задействовано 39 пунктов таможенного оформления.

Количество оформленных в рамках ЦЭД документов увеличивается: если в сентябре-октябре 2022 года зарегистрировано 53% таможенных документов, поданных с целью помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и реэкспорта, то в первом квартале 2023 года данный показатель достиг 64%.