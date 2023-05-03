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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 5 МАЯ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
17:51 03.05.2023
Комитет государственного контроля Гомельской области 5 мая 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам своевременности выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, граждане с 11:00 до 13:00 могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы по номеру телефона 8 (0232) 23-83-87.
Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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