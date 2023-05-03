Комитет государственного контроля Гомельской области 5 мая 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам своевременности выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, граждане с 11:00 до 13:00 могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы по номеру телефона 8 (0232) 23-83-87.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.